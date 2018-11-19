Венгерский посол начал работу в Киеве ложью «в стиле Кремля», – МИД

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто ранее вызвали в украинское Министерство иностранных дел по поводу высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а то, что посол предварительно сам просился на встречу, не влияет на содержание и форму демарша Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook.

«Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. То венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений. Несмотря на турбулентности в двусторонних отношениях, я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла», – написал Боднар.

Как отметил Боднар, Ийдярто был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша о заявлениях венгерского премьера Орбана.

«То, что посол предварительно сам просился на встречу не влияет ни на содержание, ни на форму демарша. Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, указано на недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс. Посол с пониманием воспринял наши беспокойства. Никакого упоминания о «притеснениях венгров на Закарпатье» не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях», – заявил Боднар.

Боднар также выразил сожаление по поводу того, что «свою работу в Украине новый венгерский посол (а также его коллеги в Будапеште) начинает методами кремлевской пропаганды».

«Мы, со своей стороны, пожалуй, начнем в МИД активно учить венгерский язык, чтобы в комментариях сразу на венгерском указывать не дипломатическое слово «пригласили», а жесткое – «вызвали». Если им нравится жесткий, а не конструктивный стиль диалога – мы им это обеспечим!» – добавил Боднар.

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