В Интернете обнародован поименный список жертв Голодомора 1932-1933

В Интернете обнародовали Национальную книгу памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, которая является одним из весомых результатов деятельности по исследованию Голодомора и увековечению памяти его жертв по случаю 75-й годовщины трагедии. Издана по заказу Украинского института национальной памяти (УИНП) в 2008 году.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал религиовед Игорь Козловский.

Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине состоит из общенационального тома и 18 региональных томов, которые подготовлены в регионах, которые пострадали от Голодомора 1932-1933 годов в Украине: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях и в г. Киеве.

Подготовка томов осуществлялась областными и Киевской городской государственными администрациями под руководством Украинского института национальной памяти (УИНП).

УИНП продолжает работу по созданию электронной карты Голодомора, в которую заносятся данные томов Национальной книги памяти.

Полный перечень можно посмотреть здесь.

Также в youtube можно посмотреть документальный фильм «Горькая полынь. Черная тень 1932-1933» – совместный проект Министерства культуры Украины и Национального Музея «Мемориал жертв Голодомора». Это целый ряд уникальных историй людей, которые пережили ад 32-33-х г. и видели смерть. На их устах рассказы, которые поражают болью, в их глазах навечно запечатлелась печаль, а их судьбы – это урок, который должны усвоить современные поколения, чтобы никогда не допустить повторения того страшного преступления против человечества – Голодомора-геноцида.

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