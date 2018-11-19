В Ужгороде заметили ворону-алкоголичку, которая допивает оставленное рыбаками пиво

Фото: zakarpatpost.net

Возле озера Кирпичка в Ужгороде местные рыбаки и отдыхающие спаивают ворон.

Об этом сообщает журналист газеты «Воскресенье Закарпатские новости», который стал свидетелем интересной ситуации, пишет zakarpatpost.net.

«Мало того, что сами на природе распивают спиртное, еще и угощают пивом пернатых. Захмелевшие птицы не могут летать, засыпают на ходу. Однако в этом плане вороны достаточно выносливы. Видно, привыкли к таким угощениям», – говорится в сообщении.

Журналист пишет, что неподалеку от озера одна из ворон нашла стакан с недопитым алкоголем. Она сразу начала заглядывать в одноразовую посуду и дегустировать останки напитка. Видно, пиво ей давно по вкусу, поскольку пернатая быстро выпила все, что было на дне.

Фото: zakarpatpost.net



Интересно, как заверили рыбаки, так она делает не впервые. Очевидно, ловкая птица вкушает алкоголь уже достаточно давно.

Впрочем, крепкие напитки могут очень негативно сказаться на здоровье ворон.

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