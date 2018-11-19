В Ужгороде заметили ворону-алкоголичку, которая допивает оставленное рыбаками пиво

Возле озера Кирпичка в Ужгороде местные рыбаки и отдыхающие спаивают ворон.
Об этом сообщает журналист газеты «Воскресенье Закарпатские новости», который стал свидетелем интересной ситуации, пишет zakarpatpost.net.
«Мало того, что сами на природе распивают спиртное, еще и угощают пивом пернатых. Захмелевшие птицы не могут летать, засыпают на ходу. Однако в этом плане вороны достаточно выносливы. Видно, привыкли к таким угощениям», – говорится в сообщении.
Журналист пишет, что неподалеку от озера одна из ворон нашла стакан с недопитым алкоголем. Она сразу начала заглядывать в одноразовую посуду и дегустировать останки напитка. Видно, пиво ей давно по вкусу, поскольку пернатая быстро выпила все, что было на дне.
Интересно, как заверили рыбаки, так она делает не впервые. Очевидно, ловкая птица вкушает алкоголь уже достаточно давно.
Впрочем, крепкие напитки могут очень негативно сказаться на здоровье ворон.