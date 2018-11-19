В Украину прибыли еще пять локомотивов General Electric

Сегодня в порту Черноморска Одесщине выгрузили 5 локомотивов, поставленных в Украину компанией General Electric.

Об этом сообщает региональный филиал «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця».

«Сегодня еще пять локомотивов производства «General Electric» выгрузили в МП «Черноморск», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, General Electric поставила в Украину уже 15 локомотивов в рамках подписанного в феврале 2018 года миллиардного контракта.

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