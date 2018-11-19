В Украине суточная добыча газа достигла 4-летнего рекорда

Суточная добыча природного газа в Украине в середине ноября достигла показателя в 59 млн кубометров в сутки.

Об этом свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз», передает Enkorr.

По итогам октября среднесуточный показатель добычи газа составил 58,5 млн куб. м/сутки, сентября – 57,7 млн куб. м/сутки. Рост среднесуточной добычи до 59 млн куб. м в середине ноября обусловлено в первую очередь повышением показателей компании «Укргаздобыча».

На нее приходится около 74% добычи газа в стране, 20% – на частные компании и 4% на нефтяную компанию «Укрнафта».

По данным «Укртрансгаза», с начала года (321 сутки) в Украине добыто 18,3 млрд куб. м газа (в среднем 56,99 млн куб. м/сутки). В случае если к концу 2018 года среднесуточная добыча сохранится на текущем уровне 59 млн куб. м/сутки, по итогам 2018 года добыча составит 20,9 млрд куб. м (+0,5% к 2017 году).

Отметим, что среднесуточный показатель 59 млн куб. м/сутки (соответствует годовому 21,5 млрд куб. м) является самым высоким значением за последние как минимум четыре года, с момента потери контроля над добывающими активами в Крыму из-за аннексии полуострова Россией.

Как сообщалось, правительство объявило о планах достичь добычи газа к 2020 году на уровне 27 млрд куб. м, из которых на государственное «Укргаздобыча» будет приходиться 20 млрд куб. м.

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