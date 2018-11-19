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понедельник, 19 ноября, 2018, 21:58 События
В Словакии задержали банду за перевозку нелегалов из Украины и Сербии

Полиция Словакии задержала четырех граждан страны, которые занимались незаконной перевозкой и трудоустройством рабочих из Украины и Сербии.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Aktuality.

Отмечается, что задержанные с 2017 года обеспечили нелегальной работой более тысячи сербов и украинцев.

«Рабочих набирали у них на родине и сажали в автобусы», – сообщили в полиции. Работникам платили неадекватно малые деньги.

При этом словацкие правоохранители пока не оценили масштаб ущерба, нанесенного государству в результате неуплаты соответствующих налогов и сборов.

Полиция провела обыски по четырем адресам в Братиславе и Трнаве, были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, связанные с преступной деятельностью подозреваемых.
работаСловакияНелегалыновости Украины
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2018-11-19 23:36 :19