В Словакии задержали банду за перевозку нелегалов из Украины и Сербии

Полиция Словакии задержала четырех граждан страны, которые занимались незаконной перевозкой и трудоустройством рабочих из Украины и Сербии.
Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Aktuality.
Отмечается, что задержанные с 2017 года обеспечили нелегальной работой более тысячи сербов и украинцев.
«Рабочих набирали у них на родине и сажали в автобусы», – сообщили в полиции. Работникам платили неадекватно малые деньги.
При этом словацкие правоохранители пока не оценили масштаб ущерба, нанесенного государству в результате неуплаты соответствующих налогов и сборов.
Полиция провела обыски по четырем адресам в Братиславе и Трнаве, были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, связанные с преступной деятельностью подозреваемых.