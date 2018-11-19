В Праге произошел пожар в клинике, где лечился Бабиш-младший

В пригороде Праги в понедельник произошел пожар в больнице, где проходил курс лечения сын премьер-министра Андрея Бабиша, который оказался в центре громкого скандала.

Об этом сообщает Aktualne.

«В Клекане возле Праги в понедельник вечером был пожар в Национальном институте психического здоровья (NUDZ). Никто не пострадал, люди из института сумели эвакуироваться с помощью персонала до прихода пожарных», – говорится в публикации со ссылкой на пожарных.

Эвакуировали из больницы около 50 человек. Огонь уже погашен. Возгорание, предположительно, началось с электропроводки, но точную причину и масштаб повреждений определят следователи.

Профиль NUDZ – исследование нейробиологических механизмов, ведущих к развитию наиболее серьезных психических расстройств, таких как шизофрения, депрессия, беспокойство и реакция на стресс. Исследование также включает разработку и тестирование новых диагностических и терапевтических методов.

Пациентом клиники в прошлом был также сын премьер-министра Андрея Бабиша Андрей Бабиш-младший.

Как сообщалось, его имя оказалось в центре внимания СМИ в связи с расследованием журналистов в рамках дела о «Гнездо аиста» – о махинациях со средствами ЕС. Бабиш младший заявил, что его насильно вывезли в оккупированный Крым, чтобы не дать свидетельствовать по делу в рамках следствия.

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