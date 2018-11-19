В НАТО обеспокоены агрессивной деструктивной политикой России – готовят резолюцию

Безответственное и агрессивное поведение России на международной арене серьезно беспокоит членов НАТО.

Об этом говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО «Усиление сдерживания НАТО на востоке», сообщает «Укринформ».

«Ассамблея обеспокоена все более активным и безответственным поведением России, что проявляется в форме кибератак, использование силы против соседей, незаконного применения химических веществ для покушения на убийство на территории одного из членов Альянса, а также коварного подрыва Москвой демократических институтов и принципов путем вмешательства в выборы и проведение дезинформационных кампаний», – утверждается в проекте резолюции.

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В документе также обращается внимание на то, что Россия в своих стратегических документах называет НАТО противником и видит в действиях Альянса угрозу. «Ассамблея осознает, что изменения в российских доктринах в период между 2010 и 2014 годами определили НАТО де-факто противником и что Россия считает действия Нато в Центральной и Восточной Европе прямыми угрозами российским национальным интересам», – отмечается в документе.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея НАТО проходит в канадском Галифаксе. Членам украинской делегации удалось успешно провести несколько важных правок в итоговых документов, которые будут вынесены на обсуждение делегатов сегодня.

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