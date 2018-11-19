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понедельник, 19 ноября, 2018, 13:10 Курьезы
В Минске подросток дал пощечину статуи, милиционеры заставили перед ней извиниться

В столице Беларуси находится скульптурная композиция под названием «Минский городовой». Неожиданно 16-летний парень подошел к статуе и дал ей пощечину. Это увидели работники милиции, проезжавшие мимо. Они догнали подростка и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство и заставили перед ним извиниться.

Парень сказал, что его и самого удивило произошедшее. Он не может объяснить, почему так поступил. Подросток назвал это «спонтанным желанием». Ему пришлось извиниться перед милиционерами и непосредственно перед «Минским городовым», пишет znaj.ua.

«У этого памятника своя история, и я мог ему как-то навредить своим поступком. Я этого не хотел. И искренне прошу прощения», – сказал парень.

Возможно, подросток думал, что его преступление останется незамеченным, но он попал на камеру наблюдения. О нем сообщило МВД на своем официальном сайте, выложив видеоролик на YouTube канале.
БеларусьМинскхулиганствостатуи
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