В Кремле отреагировали на слова премьера Польши о нападении России на Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявление премьера Польши о возможном нападении Путина на Киев в случае строительства «Северного потока-2» неудачной инсинуацией.

Сообщает ТААС.

«Это неудачное заявление. «Северный поток-2» – коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, причем он экономически привлекателен не только для поставщика – Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии», – сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

«Альтернатива российскому трубному газу – сжиженный газ, в том числе американский, но эта продукция дороже, ощутимо дороже, соответственно, экономика говорит сама за себя», – добавил Песков.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий остро раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве «Северного потока-2», предупредив об угрозе нового нападения Путина.

Моравецкий заявил, что в случае строительства «Северного потока-2» украинская газотранспортная система станет ненужна, и тогда ничто не остановит Путина от похода на Киев.

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