В Харькове могут отказаться от маршруток

Электронная петиция о ликвидации маршруток в Харькове и замене их городскими автобусами и троллейбусами за месяц, прошедший после ее регистрации, набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения городскими властями.

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета, передает «Корреспондент».

По состоянию на 21:00 воскресенья, 18 ноября, за петицию проголосовали 5381 лицо (для передачи на рассмотрение властям города нужно 5000 голосов – ред.).

По мнению автора петиции Дмитрия Николенко, маршрутки – это крайне неэффективный, некомфортный и неконтролируемый вид транспорта.

«Современные харьковские маршрутки не справляются с пассажиропотоком: постоянно пеполнены сверх нормы, интервалы очень большие и плохо контролируемы в течение дня, учет пассажиропотока не ведется вовсе (поскольку билеты не реализуются в принципе и вообще не понятно, на каком уровне оседает оплата за проезд). Техническое состояние маршруток оставляет желать лучшего», – говорится в петиции.

Автор петиции предлагает заменить маршрутки городскими автобусами и троллейбусами. «Ввести в них понятную систему оплаты и контроля (E-ticket, Visa, Master Card, QR-code), тем самым ликвидировав произвол частных перевозчиков и обеспечив комфортный проезд харьковчанам», – отмечается в документе.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.