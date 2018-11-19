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понедельник, 19 ноября, 2018, 22:18 Мир
В Гватемале разбушевался вулкан Фуэго: эвакуировано около 4 тысяч человек

Из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале в понедельник было эвакуировано около 4 тысяч человек.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на Reuters.

«В результате извержения вулкана Фуэго на территории Гватемалы утром в этот понедельник местные власти организовали эвакуацию около 4 тысяч жителей», – говорится в сообщении.

Пока еще нет никакой информации о человеческих жертвах.

Извержение Фуэго сопровождается выбросами облаков пепла, газа и потоков лавы.

Как известно, активизация этого вулкана в июне уже привела к гибели более 190 человек. Всего же за этот год это уже пятое извержение Фуэго – одного из самых активных вулканов Центральной Америки.
Гватемалаэвакуациявулканыновости мира
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