понедельник, 19 ноября, 2018, 22:18 Мир
В Гватемале разбушевался вулкан Фуэго: эвакуировано около 4 тысяч человек
Из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале в понедельник было эвакуировано около 4 тысяч человек.
Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на Reuters.
«В результате извержения вулкана Фуэго на территории Гватемалы утром в этот понедельник местные власти организовали эвакуацию около 4 тысяч жителей», – говорится в сообщении.
Пока еще нет никакой информации о человеческих жертвах.
Извержение Фуэго сопровождается выбросами облаков пепла, газа и потоков лавы.
Как известно, активизация этого вулкана в июне уже привела к гибели более 190 человек. Всего же за этот год это уже пятое извержение Фуэго – одного из самых активных вулканов Центральной Америки.
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