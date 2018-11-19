В архивном деле репрессированного музыканта обнаружили хлеб времен Голодомора

Хлеб времен Голодомора 1932-1933 годов выявлено в Центральном государственном архиве общественных объединений Украины во время проработки дела репрессированного регента хора Вознесенской церкви на Байковом кладбище Алексея Сорокина.

Об этом рассказала директор архива Ольга Бажан на пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

«Уникальную находку – хлеб времен Голодомора – нашли в деле репрессированного Сорокина Алексея Тимофеевича. Это именно хлеб оригинальный 1932-1933 годов», – сказала Бажан.

По информации архивариусов, в протоколе обыска под номером 8 указано: «Образец хлеба времен голодовки и объяснения к последним». Кусочки хлеба были завернутые в бумажки, на которых написано: «Здесь хранится образчик хлеба, какой ели крестьяне весной 1932 года». Эти образцы хлеба будет переданы на судебно-медицинскую экспертизу для исследования его состава. В дальнейшем они будут храниться в специальных боксах.

Бажан отметила, что архивно-следственное дело, в котором найдены кусочки хлеба – одна из 34 тысяч единиц, которые архив начиная с 1992 года принимал на хранение от Службы безопасности Украины. В целом эти дела содержат информацию более чем 60 тысяч жителей Киева и Киевской области.

Директор архива рассказала, что Алексей Сорокин родился в селе Клепачи Хорольского уезда на Полтавщине. Работал учителем пения, был регентом Кубанского казачьего хора, регентом хора Вознесенской церкви на Байковом кладбище. Его арестовали 26 июня 1941 года. По обвинению в контрреволюционной и антисоветской деятельности мужчина был приговорен к 5 годам ссылки в Красноярский край. В 1989 году Алексея Сорокина реабилитирован.

«Это действительно уникальная находка, неожиданная, которая говорит и возвращает нас в события 1932-33 годов, о том, как тоталитарный режим относился к народу, которым руководил. Это действительно, как написал г-н Сорокин, «нам в назидание», чтобы мы помнили, что такое было. Это была спланированная акция в отношении народа, который жил в Советском Союзе и непосредственно на территории Украины», – подчеркнул заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

Напомним, В Интернете обнародован поименный список жертв Голодомора 1932-1933.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.