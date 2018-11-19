Уже с начала 2019 года в Украине заработает правительственная программа «Муниципальная няня»

Уже с начала 2019 года начнется работа правительственной программы «Муниципальная няня». Программа предусматривает компенсацию части зарплаты нянь. И механизмы возмещения средств до сих пор разрабатывают.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Дарья – молодая мама, которая в декрете долго не засиделась. Работать с дочкой было сложно, поэтому женщина наняла няню. Удовольствие оказалось не из дешевых – почти 5 тысяч гривен ежемесячно.

В правительстве таким родителям обещают финансово помочь. Все благодаря программе «муниципальная няня», согласно которой государство возмещает часть расходов на уход за малышом, если ребенку не больше трех лет.

Сумма равна прожиточному минимуму на малыша. Сейчас это около полторы тысячи гривен. Но в дальнейшем будет расти. В соцсетях поднялся шум, мол, теперь вон чуть ли не сразу после родов выгонять на работу, а декрет отменят. Но чиновники убеждают: это ложь.

«Никто не отнимает у украинок или украинцев декретного отпуска. Это только поддержка семей, которые родили ребенка», – пояснил директор департамента Соцполитики КГГА Юрий Крикунов.

Все нынешние выплаты также останутся, обещают в Министерстве социальной политики.

«Возмещение услуги по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня» вводится дополнительно и не влияет на выплату государственных пособий семьям с детьми», – говорится в ответе Министерства на запрос журналистов.

Заработает программа уже с начала следующего года. Деньги должны выделять пропорционально: из государственного, местного и областного бюджетов.

«Средняя рождаемость в Киеве может составлять около 30 тысяч детей за год. То есть мы выходим на цифру примерно 33-35 миллионов гривен», – подсчитал Юрий Крикунов.

Сколько заложат в бюджет Украины в целом, в Минсоцполитики не уточнили. А как именно возмещать средства, говорят, механизм пока разрабатывается.

«Единственное известно, что компенсация будет осуществляться за счет уменьшения нагрузки на зарплату соответствующей матери, которая вышла на работу, или отца», – отметил руководитель отдела Львовской ОГА Василий Гельбич.

Как все будет работать, HR-эксперт Татьяна Пашкина из-за нехватки информации пока что до конца не понимает. И говорит: полторы тысячи гривен родителям для съема нянь помогут не слишком.

«Если ребенку меньше года, то ставка няни может быть и одна, и две тысячи гривен в сутки. Там идет вахтовый метод», – объясняет Татьяна Пашкина.

Няни тоже сполохались – если условием участия в программе будет легализация своей работы, пойти на это готовы не все. Особенно те, которые сами в декрете.

«Если мне придется платить налоги, то будут снимать социальную выплату на ребенка. То есть я потеряю эти 860 гривен, которые платят мне за моего ребенка, и не буду зарабатывать полную зарплату в семье», – говорит няня Елена.

И одной из самых больших проблем эксперты называют дефицит нянь. Поэтому, чтобы найти квалифицированную и с безупречной репутацией, придется изрядно попотеть.

Напомним, министр соцполитики Андрей Рева заверил, что «Муниципальная няня» не будет лишать людей права на декретные выплаты и отпуск.

Елена Лоскун, «Первые о главном»

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