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понедельник, 19 ноября, 2018, 22:57 Общество
Ушел из жизни свидетель Голодомора и профессор Илья Корунець

В возрасте 96 лет скончался свидетель Голодомора 1932-1933 годов, профессор кафедры английской филологии и перевода Киевского национального лингвистического университета Илья Корунець.

Об этом сообщает сайт КНЛУ, передает «Радио Свобода».

В учреждении отмечают, что Корунець был основателем современной украинской школы переводоведения.

Илько Корунець родился в 1922 году в Черкасской области в крестьянской семье. Он имел звание Doctor Нопогіѕ Causa (с 2002 года), был членом союза писателей Украины по специальности «художественный перевод» и «критика перевода». Корунець имел более 100 научных, научно-методических трудов, художественных переводов с английского и итальянского языков.
Голодоморновости УкраиныИлько Корунець
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2018-11-19 23:34 :55