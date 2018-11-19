Ушел из жизни свидетель Голодомора и профессор Илья Корунець

В возрасте 96 лет скончался свидетель Голодомора 1932-1933 годов, профессор кафедры английской филологии и перевода Киевского национального лингвистического университета Илья Корунець.

Об этом сообщает сайт КНЛУ, передает «Радио Свобода».

В учреждении отмечают, что Корунець был основателем современной украинской школы переводоведения.

Илько Корунець родился в 1922 году в Черкасской области в крестьянской семье. Он имел звание Doctor Нопогіѕ Causa (с 2002 года), был членом союза писателей Украины по специальности «художественный перевод» и «критика перевода». Корунець имел более 100 научных, научно-методических трудов, художественных переводов с английского и итальянского языков.

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