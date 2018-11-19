Убийца Джона Леннона наконец назвал свой мотив

Убийца Джона Леннона наконец назвал свой мотив. Мужчина рассказал, что он просто хотел прославиться.

8 декабря 1980 года не стало основателя группы The Beatles Джона Леннона (John Lennon). Музыканта застрелили у входа в дом, в котором он проживал с женой Йоко Оно, – сообщает ShowDream.

Сразу же после преступления был пойман Марк Чепмен: год назад его приговорили к пожизненному заключению. Преступник осознал свою вину, но с 2000 года он регулярно подает прошение, настаивая на досрочном освобождении.

Во время последней беседы с представителями комиссии по досрочному освобождению он признался, что сожалеет о своем поступке.

«Я не чувствовал никакой вражды к Леннону. Я просто хотел прославиться. Я даже молился перед тем, как решиться на убийство. Это была ошибка», – заявил преступник.

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