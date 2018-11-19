Убийство Хашогги: Тело журналиста могли вывезти из Турции в чемоданах

Расчлененное тело журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, убитого во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, могли вывезти из Турции в чемоданах.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулусі Акар во время выступления на форуме по безопасности в Канаде, передает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Safak.

«Здесь можно говорить о различных возможностях. Во-первых, они (саудовские оперативники) оставили Турцию через три-четыре часа после убийства. Возможно, они тайно провезли тело расчлененного журналиста Хашоггі в чемоданах благодаря дипломатическому иммунитету», – выдвинул предположение Акар.

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