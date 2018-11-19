live
Aнонси
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
20 ноября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
20 ноября, вторник
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
21 ноября, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 19 ноября, 2018, 9:23 Мир
Убийство Хашогги: Тело журналиста могли вывезти из Турции в чемоданах

Расчлененное тело журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, убитого во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, могли вывезти из Турции в чемоданах.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулусі Акар во время выступления на форуме по безопасности в Канаде, передает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Safak.

«Здесь можно говорить о различных возможностях. Во-первых, они (саудовские оперативники) оставили Турцию через три-четыре часа после убийства. Возможно, они тайно провезли тело расчлененного журналиста Хашоггі в чемоданах благодаря дипломатическому иммунитету», – выдвинул предположение Акар.
ТурцияСаудовская Аравияубийствоновости мираДжамал Хашогги
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-19 10:23 :40