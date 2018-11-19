У Президента назвали условия, при которых он подпишет бюджет-2019

Президент настаивает на том, чтобы в государственном бюджете на 2019 год дополнительно было предусмотрено 1 млрд грн на Министерство обороны.

Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций (групп), которое транслирует телеканал ZIK, сообщила представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Ирина Луценко отметила, что Президент отмечает важность принятия государственного бюджета на 2019 год «под елку», а сейчас, чтобы можно было спрогнозировать расходы и доходы, с которыми будет жить страна в 2019 году.

«Президент настаивает на тех расходах, при которых он сможет подписать бюджет 2019 года. Это 1,5 млрд грн на образовательную программу – переоборудование опорных школ, а также подключение всех без исключения сельских школ к Интернету. 1 млрд грн – фонд Президента по поддержке образования и молодых ученых; 200 млн грн на строительство домов для детей с особыми потребностями и на инклюзивное образование; 200 млн грн – на строительство Днепровского аэропорта... 1 млрд дополнительно – на Министерство обороны», – отметила Ирина Луценко.

Среди других требований – защита пенсионеров через индексацию пенсий, монетизация субсидий.

Напомним, председатель ВРУ Андрей Парубий заявил, что от принятия государственного бюджета до 1 декабря зависит получение Украиной очередного транша макрофинансовой помощи.

Рассмотрение советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы сотрудничества с Украиной возможен после утверждения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год.

Напомним, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан допускает, что государственный бюджет на 2018 год может быть выполнен в предусмотренные сроки.

Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2019 год в первом чтении и бюджетные выводы 18 октября.

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