Супрун запустила флешмоб против Amazon из-за продажи товаров с символикой «ДНР»

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает присоединиться к флешмобу против всемирно известного интернет-магазина Amazon.com, на платформе которого продаются товары с символикой террористической организации «ДНР».

Об этом написала сообщила в Facebook.

«Amazon.com – глобальная торговая онлайн-платформа продающая товары с символикой самопровозглашенной террористической республики «ДНР». Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса», – пишет Супрун.

Глава Минздрава призывает отправить Безосу сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм.

«Адрес: jeff@amazon.com. Требуйте остановить продажу товаров, которая усиливает гибридную войну России против цивилизованного мира», – предлагает чиновник.

Она напомнила, что война, которую Россия ведет на востоке Украины, уже унесла более 10 тысяч жизней, а флаг «ДНР» – это символ терроризма, репрессий, смерти и оккупации.

«Каждый должен осознавать, что поддерживая страну агрессора и террористические организации, которые она спонсирует, он поддерживает войну и смерть», – подчеркнула Супрун.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.