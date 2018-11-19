США предложили Украине принять на вооружение два списанных фрегата, – адмирал Воронченко

Командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко подтвердил, что Украина получила от США предложение о передаче двух единиц фрегатов типа Oliver Hazard Perry

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, в интервью на борту флагмана ВМС Украины фрегата «Гетман Сагайдачный», пишет Укринформ.

«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегатов типа Oliver Perry, те которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах. Они нам нужны, но такого типа корабли нужны на перспективу. И сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются. Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить. Примерно 25 миллионов долларов США стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонт. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля – это 30% от всего его пути эксплуатации. 60-70% – это содержание, это модернизация и утилизация», – сказал Воронченко.

Также, ранее, командующий ВМС ВСУ отмечал, что полученные от США патрульные катера типа Island должны прибыть в Украину ориентировочно в сентябре 2019 года.

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