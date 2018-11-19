Совет ЕС одобрил усиление Шенгенской информационной системы

Шенгенская информационная система (SIS) будет усилена обновленными правилами, которые позволят решать потенциальные бреши в системе и внести несколько существенных изменений для укрепления безопасности в ЕС.

Новые три правила в понедельник, 19 ноября, одобрил Совет ЕС, передает «Тиждень».

«Изменения будут способствовать усилению борьбы с терроризмом и серьезными преступлениями, обеспечат высокий уровень безопасности в ЕС и будут способствовать управлению миграцией», – говорится в сообщении.

В частности, Совет ЕС принял три положения по использованию Шенгенской информационной системы:

в области полицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам;

в области пограничных проверок;

для возвращения граждан третьих стран, которые проживают нелегально в странах ЕС.

Так, утвержденные правила предусматривают возможность использования изображения человека для идентификации, в частности, для обеспечения последовательности процедур пограничного контроля.

Между тем, разрешается включить профиль ДНК для облегчения идентификации пропавших без вести лиц в случаях, когда данные об отпечатке пальца, фотографии или изображения лица не доступны или не подходят для идентификации.

В свою очередь, также вводятся дополнительные категории предупреждений, такие как предупреждение о неизвестных подозреваемых или разыскиваемых лицах, которые предусматривают введение отпечатков пальцев, обнаруженных на месте серьезных преступлений или террористических инцидентов; профилактические предупреждения о детях, которые подвергаются риску похищения родителями.

В то же время правила расширяют перечень объектов, для которых могут быть выданы предупреждения, включая фальшивые документы и объекты с высокой стоимостью идентификации, а также ИТ-оборудование.

«Кроме того, введение в SIS информационных сообщений относительно запретов на въезд граждан третьих стран становится обязательным», – говорится в сообщении.

Europol сможет получить доступ ко всем категориям данных в SIS и обмениваться дополнительной информацией с государствами-членами SIRENE Bureaux. Государства-члены должны сообщать Europol о каких-либо обращениях, когда лицо запрашивается в связи с террористическим преступлением.

Отмечается, что Европейское пограничное и береговое агентство также будет иметь доступ к категориям предупреждения в SIS.

Совет ЕС и Европарламент теперь должны подписать правила, но новые функции SIS в полной мере начнут функционировать позже, когда все юридические и технические предпосылки будут выполнены.

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