Шендерович: Хорошо было бы, если бы человечество нашло промежуток между левым идиотизмом и правым свинством

Человечеству надо искать золотую середину, стараясь держаться как можно дальше от «правых» и «левых» крайностей, считает российский писатель Виктор Шендерович.

Такое мнение выразил российский писатель Виктор Шендерович в эфире канала RTVI, – сообщает Гордон.

«Хорошо было бы, если бы человечество нашло промежуток между левым идиотизмом и правым свинством. Этот промежуток есть, он называется «здравый смысл»... Когда выбор между ультраправыми, которые тяготеют к свинству и пренебрежение правами человека, к хамству, униженного положения женщин, национальных меньшинств, религиозных... Но с другой стороны – левый идиотизм, который мы наблюдаем по всему миру. Совершенно отравленный левизной мир», – рассказал он.

Шендерович отметил, что человечество существует между очень опасными правым и левым полюсами.

«Чем дальше маятник идет слева, тем потом он дальше полетит вправо. Это просто физика. Надо искать золотую середину... Подальше от крайностей партийных, это надо нащупывать», – отметил писатель.

По его мнению, соблюдение политкорректности вызывает рост напряжения в обществе, что приводит к расизму.

«Надо бить по рукам расистов и безжалостно бить по рукам спекулянтов на политкорректности, выводить их на чистую воду. Напоминать, что то, что ты черный, голубой, синий, какой угодно, – это не основание для хамства, для того, чтобы ты уже влезал в чужие права, чтобы ты не начинал доминировать и диктовать свои условия обществу... Между ними есть огромная территория здравого смысла, понятная каждому нормальному человеку», – подытожил Шендерович.

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