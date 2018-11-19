С букетом роз: Барак Обама неожиданно появился на презентации мемуаров жены

Бывший президент США Барак Обама вызвал восхищение публики, неожиданно появившись на презентации мемуаров жены Мишель в Вашингтоне.

Когда экс-президент вышел на сцену с букетом розовых роз для своей жены, толпа вскочил на ноги, сообщает The Hollywood Reporter, пишет НВ.

Бывшая первая леди в настоящее время ездит по стране, рекламируя свою книгу Becoming (Становление). В субботу вечером презентация проходила на Capital One Arena, ее модерировала давний друг и бывший советник Обамы в Белом доме Валери Джарретт.

Когда речь зашла о чувствах Мишель и ее мужа, Джарретт объявила об «особенном госте», и Барак вышел на сцену с букетом розовых роз.

Ведущая спросила экс-президента, чем Мишель привлекла его внимание, когда они встретились в юридической фирме в Чикаго, где она была его наставником.

Барак сказал, что его жена «единственная в своем роде», сильная и честная, и тот человек, на которого он всегда мог рассчитывать.

Также он добавил, что уже тогда понимал, что если Мишель будет матерью его детей, то они будут «незаурядными».

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