Риски валютного бизнеса в СССР: расстрел или невиданные состояние

Чуть ли не самой таинственной сферой криминального мира 90-ых был рынок валюты. Хотя такие операции приносили невиданные на то время заработки, дельцы часто шли на риск. Ведь уголовный кодекс предусматривал за это суровое наказание – десятки лет тюрьмы или даже расстрел. Свою «долю» в этом бизнесе имели и правоохранители.

Об этом говорится в фильме «Бурные 90-е. Аферисты» проекта «Историческая правда с Вахтангом Кипиани» на телеканале ZIK.

Теневой рынок валюты

Когда накануне распада СССР гражданам уже, фактически, открылись границы, люди массово бросились продавать в другие страны разнообразный товар.

«Они начинали с конца 80-х. Вывозили в Польшу все, что можно было – спирт в пластиковой бутылке, потом и резинку от трусов», – говорит адвокат Олег Мицик.

Так в приграничных областях еще советской Украины появлялось все больше и больше живой валюты. Особенно ценной она стала в первые годы независимости, когда ввели временные переходные деньги – купоно-карбованцы. Их сразу же привязали к стабильному доллару.

«Инфляция галопировала и наш купоно-карбованец очень быстро девальвировал. Стало понятно, что надо вкладывать в твердую валюту», – отмечает кандидат экономических наук Ярослав Грудзевич.

Это породило настоящий бум в валютном бизнесе. В официальных учреждениях – банках и обменных пунктах, которые работали на агентских соглашениях, доллар был дешевле, чем у уличных менял. Однако приобрести его, еще и в большом количестве, часто становилось нереальной задачей, ведь физически долларов в кассе не было.

«Был так называемый коридор. Это когда курс обмена в официальных пунктах и в банковских учреждениях не должен отличаться больше, чем на несколько процентов от официального курса Нацбанка. Когда же курс, мягко говоря, не соответствовал реальной ситуации на рынке, это было золотое время для тех тетенек и дядек, которые занимались валютой», – рассказал руководитель пресс-службы коммерческого банка Виктор Гальчинский.

«В определенные периоды банк не имел права в течении дня менять курс. Зато «валютчики» меняли этот курс, как хотели, в течение дня», – добавляет Ярослав Грудзевич.

15 лет тюрьмы за валюту

Так валютный рынок уверенно переходил в «тень». Чтобы увеличить объемы бизнеса, «валютчики» искали все новые и новые источники финансирования.

«Бывало, что просили деньги у других людей. Например, «имеешь тысячу долларов? Дай ее мне, я заработаю и себе, и тебе». Также могли использовать и какие-то свои сбережения. Начинали с малого», – отмечает Грудзевич.

Следовательно, тот, кто еще вчера не имел гроша за душой, но имел клепку в голове и не боялся рисковать, быстро выстраивал новую модель бизнеса.

«Если ты сегодня купил доллар за сто купоно-карбованцев, а знаешь, что через три дня он будет сто пятьдесят, то это уже бизнес, правда же?», – подчеркивает Грудзевич.

Единственными, кого могли бояться «валютчики», были правоохранители. Ведь еще в СССР существовала целая череда уголовных статей за такие операции.

«Тогда у меня был организован отдел по борьбе с этим направлением деятельности на базе управления уголовного розыска Львова. Орган занимался иностранными гражданами, которые вступали в контакт с украинцами. Сначала шла чистая спекуляция, а затем на ее основе и выстраивались валютные сделки», – говорит начальник УМВД во Львовской области в 1992-1995 годах Иван Мотринец.

Ведь закон предусматривал уголовную ответственность за валютные операции вне официальных структур.

«Когда этим долларом расплачивались на рынке и если попадались, за это наступала уголовная ответственность. Прежде всего, для того, кто доллар имел. То есть, не для тех, кто покупал, а для обычного гражданина», – подчеркивает журналист-криминалист Владимир Бойко.

«Был случай, когда во время обыска в одной квартире нашли около 500 золотых колец, 25 тысяч долларов, дм. Тогда этот человек «получил» 15 лет лишения свободы», – вспоминает Иван Мотринец.

В то время существовали и целые правоохранительные подразделения, которые отслеживали «валютчиков». В каждом городе были специальные милиционеры, которые занимались исключительно валютными операциями и фальшивками. Часто они задерживали далеко не рецидивистов, а простых людей, что сэкономили несколько долларов и в крайней нужде пытались их обменять на купоны.

«Я знал одного парня, которому пришлось бежать из Украины в Россию, скрываться длительное время. Он тогда был научным сотрудником в академическом институте, у них сломался принтер. Этот парень нашел на рынке какой-то старенький принтер за 100 долларов. И в тот момент, когда он продавал деньги, его схватили за руку сотрудники милиции», – рассказал Владимир Бойко.

Милиция в доле

И если простые украинцы воздерживались от таких случаев собственными силами, валютчики искали более надежную защиту. Определенную протекцию от оперативников и участковых такие «менялы» получали за денежное вознаграждение или предоставлении какой-либо информации.

«Валютных «менял», которого узнавали в городе, знала и милиция. Без разрешения работников правоохранительной структуры он не мог работать в центре города или на входе в базар», – замечает адвокат Олег Мицик.

Поэтому валютчики искали связи в криминальных и правоохранительных структурах. Нередко и становились подконтрольными и зависимыми от них.

«Их гоняли до того момента, пока те не налаживали связь и, соответственно, отдавали какую-то там часть», – отмечает Ярослав Грудзевич.

Милиция и валютчики часто были в сговоре и имели совместные мошеннические схемы. Поэтому у киоска с обменом валюты часто можно было увидеть и кого-то из оперативников.

«Иногда даже разыгрывались целые сцены: «или отдавай все, или мы идем в милицию». Мог приходить псевдомилиционер или реальный сотрудник правоохранительных органов, который таким образом зарабатывал себе», – отмечает Виктор Гальчинский.

Однако, таким мошенничеством занимаются в основном мелкие «менялы». Валютчики, работавшие с большими суммами, считали себя высшей кастой.

«Тот, кто себя уважал, никогда не уходил на другие преступления. Потому что бывали еще и «валютчики-рвачи», они хотели иметь валюту и еще и джинсами торговать. Чистые же «валютчики» не признавали смешанных», – замечает Иван Мотринец.

Всю территорию города четко делили между определенными группами, на которых чужим «работать» было нельзя.

«Если же кто не слушался, их отводили в сторону и разбирались. Посадили в машину, отвезли, «чёткие разборы» были», – говорит Анатолий Кравченко.

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