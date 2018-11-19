Российские пограничники задержали в Азовском море украинский рыболовецкий катер

Российские пограничники заявляют о задержании в Азовском море в акватории Ейска украинского рыболовецкого катера «за нарушение правил рыболовства».

Об этом заявила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник, сообщает «Интерфакс».

«Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейск. В моторном катере типа «Тунец» были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сеток», – говорится в сообщении.

В настоящее время, как заявили российские пограничники, за «нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капитана задержанного судна привлечено мировым судом Ейска к административной ответственности».

Ему назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина готова реагировать на угрозы не только в Азовском море, но и на других направлениях.

Специалисты рассказали, грозит ли Украине полная блокада Азова.

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