Прикарпатец завоевал «золото» на международном турнире по настольному теннису в Испании

На международном турнире по настольному теннису в городе Альмера в Испании принимали участие 193 спортсмена из 33 стран мира. Прикарпатец Василий Петрунив представил Украину в составе национальной паралимпийской сборной по настольному теннису.

Об этом сообщает «Репортер».

Среди 11 игроков национальной сборной Василий Петрунив завоевал золото в личных соревнованиях и в команде с харьковчанином Александром Езиком.

В целом украинцы завоевали 6,5 золотых, 0,5 серебряную и 3 бронзовые награды – пол золота и пол серебра наши спортсмены завоевали в смешанных командах с представителями других стран. Так золото завоевал в смешанной команде с голландцем Лев Кац (9 класс поражения). Серебро с представителем другой страны одержал Богдан Омельчук (7 класс).

Золото в командных соревнованиях завоевали спортсмены Максим Николенко, Иван Май и Виктор Дидух и спортсмены Василий Петрунив и Александр Език.

Золото в личных соревнованиях одержали Марина Литовченко (класс 6), Виктор Дидух (класс 8), Василий Петрунив (класс 3), Александр Език (класс 2). Бронзу в личных соревнованиях завоевали Иван Май и Максим Николенко – оба представители 8 класса и Лев Кац (9 класс).

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