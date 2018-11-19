Проявления нетерпимости и насилия недопустимы, – МИД

МИД Украины считает недопустимыми нападения на журналистов, а также любые проявления нетерпимости и насилия.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, комментируя избиение канадского фотографа праворадикалами в центре Киева, – сообщает Украинская правда.

«Нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, считаем недопустимыми. Ждем результаты расследования правоохранительными органами», – написала она в Twitter.

Как сообщалось, в воскресенье в центре Киеве представители праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров.

Журналист Кристофер Миллер сообщил, что канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции, во время столкновений попали в лицо и разбили очки.

Нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, считаем недопустимыми. Ждем результаты расследования правоохранительными органами. https://t.co/BNUdOEI5sJ — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 18 ноября 2018 г.

Посол Канады в Украине Роман Ващук призвал полицию к эффективному и убедительному ответу на «уголовные и ненавистнические действия праворадикалов».

В полиции сообщили, что по факту нападения на иностранного фотографа в центре Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

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