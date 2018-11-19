Прокуратура РФ рассматривает версию о причастности Браудера к отравлению Магнитского

Генеральная прокуратура России рассматривает версию о причастности главы фонда Hermitage Capital Уильяма (Билла) Браудера к отравлению юриста фонда Сергея Магнитского. По мнению российского следствия, у Браудера был мотив – «сокрытие совершенных им преступлений».

В прокуратуре заявили, что свидетельства журналиста Олега Лурье, который находился в одной камере СИЗО с Магнитским, подтверждают версию об отравлении Магнитского именно Браудером, пишет «Новая газета».

Кроме этого, главу Hermitage Capital в России подозревают также в причастности к смерти Валерия Курочкина и Сергея Коробейникова, которые, вероятно, были связаны с деятельностью Браудера.

Также советник генпрокурора Николай Атмоньев считает Браудера причастным и к отравлению российского бизнесмена Александра Перепиличного, который был информатором британского следствия по делу Магнитского.

Российская прокуратура открыла новое производство в отношении Браудера по подозрению в организации преступного сообщества и планирует объявить британского финансиста в международный розыск.

Напомним, в Мадриде 30 мая 2018 года полиция по требованию российского Интерпола задержали международного финансиста, лоббиста «закона Магнитского» Билла Браудера. Впоследствии его отпустили, поскольку российский ордер на арест не был действительным.

Ранее сообщалось, что члены парламента Великобритании собираются исключить РФ из Интерпола в связи с постоянными попытками арестовать главу Hermitage Capital Уильяма (Билла) Браудера, которого называют «врагом Путина №1».

Билл Браудер – финансист, инвестор, который 8 лет посвятил тому, чтобы добиться принятия «закона Магнитского» и создать механизм влияния Запада на коррупционеров в России, из-за которых погиб юрист Браудера Сергей Магнитский.

Браудер является одним из основателей британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.

«Список Магнитского» – закон о персональных санкциях против ряда российских чиновников, подозреваемых в нарушениях прав человека и коррупции, а именно в причастности к одному из крупнейших в истории России хищений бюджета.

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