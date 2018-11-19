Продвижение сайта – залог его существования в современной конкуренции®

Принято считать, что если сайт создан профессиональными дизайнерами и программистами высокой квалификации, то интернет-пользователь обязательно обратит на него внимание. Так бы и было, если бы пользователь мог обработать за пару секунд миллионы предложений по своему поисковому запросу и выбирать из них лучшие. Но такими способностями обладает исключительно поисковая система.

Машина гораздо придирчивей человека, и руководствуется конкретным набором характеристик, по которым ранжирует порталы в соответствии с определенными требованиями, а потом выдает пользователю несколько миллионов результатов.

Но только первые десять результатов просмотрит от 80 до 95% интернет-пользователей. Лишь 20% пойдут на вторую страницу, но, ничего не найдя и там лишь единицы дойдут до третьей-четвертой. Впрочем, понять, как пользователь обращается с результатами поиска очень легко, без труда вспомнив собственный набор действий при поиске информации и все те немногие случаи, когда пришлось уйти дальше первой страницы. Впрочем, попадание в первую десятку, о которой уже знают и мечтают многие владельцы сайтов – это тоже только половина дела.

Существует множество других современных способов популяризации, например, контекстная реклама – то есть поиск аудитории по поисковым запросам, которые он сделал в сети ранее. А также SMM – взаимодействие с интернет-пользователями через социальные сети. Таким образом, продвижение сайта в Киеве лучше доручить профессионалам, которые совершают комплексную поддержку, а их штатные специалисты сотрудничают между собой и разработают комплексную стратегию.

Комплекс услуг по продвижению сайта.

1. Сео-продвижение. Этот пункт поможет решить главную задачу, то есть – попадание на первую страницу. Внутренняя оптимизация предполагает множество пунктов. Чтобы ее совершить, специалисты изучают сайты конкурентов, запросы, по которым потенциально можно найти сайт, изучают уникальность и интересность контента для аудитории, формируют контент-план и ТЗ для копирайтеров, а также проводят полный технический аудит сайта. Он может включать работу с мета тегами, модернизация удобства навигации, аудит количества информации на сайте – наличие CSS-стилей, HTML-кода, JS-скриптов, картинок; а еще качество кода, верстку и даже юзерпик – то есть удобство сайта в навигации. Также анализируют наличие вирусов и качество работы сервера, наличие версии для планшетов и телефонов.

2. Услуги продвижения сайта оказывают также такие специалисты, как SMM-специалисты. С ростом аудитории соцсетей все больше людей, нуждающихся в популяризации информации, ресурсов или товаров заводят там свои страницы. Это приближает аудиторию, дает ей возможность поставить интересующие вопросы, отыскать интересую информацию в «теплом» круге, узнавать свежие новости о товарах и услугах, или просто читать ресурсы, которые действительно интересуют. Общение в соцсетях более живое, к тому же всегда удобней написать специалисту сообщение в соцсети, а не на сайте, ведь ответ придет гораздо быстрее.

3. Контекстная реклама. Этот вид продвижения работает следующим образом: аудитория вводит поисковые запросы, поисковик их запоминает и позднее может демонстрировать пользователям баннеры сайтов и рекламные предложения, которые могут их заинтересовать. Например, пользователь забивает запрос «Мадрид», и он может найти немало предложений путешествий в этот город на других сайтах, в том числе на сайтах конкурентов.

Стоимость продвижения сайта весьма невысока, как правило, она стартует с цифры 4 тысячи гривен за ограниченный набор услуг и достигает цены более 20 тысяч за полный комплекс. Тем не менее, эффективность продвижения в интернете весьма высока, и может поднять количество посещений или покупок в разы.

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