Повторение истории: Аваков сравнил избрание генералов СС с избранием россиянина главой Интерпола

Украинская делегация сделает все возможное, чтобы не допустить избрания главой Интерпола представителя России Александра Прокопчука.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который вместе с председателем Нацполиции Сергеем Князевым принимает участие в работе 87-й сессии Генассамблеи Интерпола в Дубае.

«Генеральная ассамблея решает судьбу Интерпола, отражая очередную гибридную атаку путинского режима. Сегодня открылась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, на которой будут приняты крайне принципиальные решения, которые повлияют на всю мировую систему безопасности. По сути, решается вопрос, останется ли эта крупнейшая международная организация уголовной полиции верна принципа сотрудничества в делах только об общеуголовных преступлениях и отказа по делам политического, религиозного, расового (этнического) или военного характера, как это записано в ее уставе.

Речь идет о том, что на пост главы ICPO претендует ветеран МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. И это при том, что путинский режим ведет открытую гибридную войну против значительной части цивилизованного мира. Ведет прямую гибридную войну против Украины, используя, в том числе, такие специфические методы, как контролируемый ФСБ и ГРУ РФ, заброс на нашу территорию криминальных авторитетов и организация ОПГ (организованных преступных группировок), – подчеркнул Аваков.

Глава МВД добавил, что если представитель РФ возглавит Интерпол, это даст Москве дополнительные возможности преследовать неугодных.

«Если Прокопчук станет президентом Интерпола, это позволит российскому режиму еще больше расширить практику использования «красных циркуляров» для ограничения свободы передвижения и преследования неугодных, в интересах одиозного режима. Как тут не вспомнить трагическую страницу истории ICPO, когда в 1938-1945 годах ее руководителями были генералы СС Рейнхард Гейдрих и Эрнст Кальтенбруннер, а штаб-квартира в результате фашистского аншлюса Австрии была перенесена в Берлин... Тогда большинство стран были вынуждены прекратить свое участие, и Интерпол фактически прекратил свое существование и был восстановлен только после падения Третьего рейха», – отметил министр.

Он добавил, что украинская делегация принимает меры в Дубае, чтобы предотвратить подобныйрезультат.

«Поэтому мы со вчерашнего дня очень активны здесь, в Дубае. Поэтому наша делегация проводит здесь десятки встреч на высшем уровне и ведет широкие дискуссии, где мы отстаиваем свою принципиальную позицию: Интерпол должен остаться организацией вне политики и развиваться как эффективный инструмент сотрудничества всех стран в борьбе против международного криминала.

Эффективность работы правоохранительной системы каждой из стран-участниц напрямую зависит от строгого соблюдения базовых принципов неучастия в политически мотивированных уголовных процессах и соответствия духу Всеобщей декларации прав человека... Путинский режим изменил мир – и миру надо признать его токсичность и выработать меры профилактики, а не легализировать его, через посты в руководстве Интерпола. Украина, которая первой пострадала от его агрессии и сегодня фактически сдерживает эту агрессию от продвижения дальше в Европу, может и должна быть услышана, – написал глава МВД.

«С помощью наших партнеров надеемся предотвратить эту очередную гибридную угрозу Украине и всему цивилизованному миру!» – подытожил Аваков.

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