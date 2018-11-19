Посла Венгрии не вызвали в МИД Украины из-за антиукраинских заявлений премьер-министра

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто не вызывали в украинское Министерство иностранных дел на беседу, которая состоялась 16 ноября, инициированная Будапештом.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт правительства Венгрии.

16 ноября МИД Украины сообщило, что не пригласило Ийдярто из-за скандального высказывания венгерского премьер-министра Виктора Орбана. 15 ноября Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим руководством Украины для Будапешта не являются возможными. Он также сказал, что Украина является страной, которая «не имеет ощутимой перспективы вступления в НАТО или в ЕС».

«В отличие от предыдущих сообщений, не было вопроса о вызове посла, встреча состоялась по инициативе Венгрии. Украинская сторона спрашивала про заявления, высказанные на недавней встрече Совета венгерской диаспоры, в ответ на что посол Венгрии заявил, что недавно украинская сторона также неоднократно принимала меры, которые привели к ухудшению положения закарпатских венгров и дальнейшего ограничения их прав», – сказал Менцер.

По его словам, дискуссия была направлена на улучшение двусторонних отношений.

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