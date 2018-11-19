Портников рассказал о спецоперации, которую устроил Путин против Трампа

Президент России Владимир Путин готовит против главы США Дональда Трампа подлую провокацию, в которой будет замешан спорный вопрос принадлежности Курильских островов.

Об этом написал украинский журналист и публицист Виталий Портников, – сообщает Апостроф.

«Это – спецоперация, банальная спецоперация в духе Путина. Путин хорошо знает, какое важное значение для Синдзо Абэ – как и для любого другого японского политика – имеет возвращение островов. И он использует тему возвращения островов для того, чтобы заставить Абэ сделать как можно больше заявлений, которые могли бы бросить тень недоверия на японско-американские отношения и разозлить Трампа. Вот, собственно, и все, что ему нужно. То есть суть информации в том, что Абэ якобы дал обещание не размещать на Курилах американские военные базы», – говорит он.

По его словам, Путин рассчитывает на то, что президент США не будет разбираться в сути вопроса, а «посмотрите телевизор».

«Вопрос в том, какой вывод из этого пинг-понга сделает Трамп, который не читает докладных записок, а смотрит телевизор, по которому обязательно прозвучит новость про «обещание» Абэ. Если Трамп услышит эту новость и обидится на Абэ, если японской стороне придется долго и нудно оправдываться перед американцами и объяснять, зачем это все – значит, у Путина все получилось. Если Трамп ничего не заметит – значит, Путин продолжит работать с Абэ во время следующих встреч, чтобы добиться аналогичных заявлений. Но никакой половины островов он никому не отдаст и никто половину островов у него не возьмет. И никакой мирный договор подписан не будет. До полного отказа одной из сторон от Курильских островов ничего не изменится», – добавляет Портников.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.