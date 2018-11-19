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понедельник, 19 ноября, 2018, 21:10 Экономика
Порошенко: Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине помощи на развитие Приазовья

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский Союз (ЕС) окажет помощь Украине в социально-экономическом развитии Приазовья.

Об этом написал глава государства в Facebook.

Как сообщил президент, эту инициативу поддержал Совет Европейского Союза по иностранным делам на заседании в понедельник, 19 ноября.

«Впервые Совет ЕС обсудил вопросы агрессивных действий России в Азовском море. Благодарен за одобрение инициативы об усилении помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие украинского Приазовья», – написал он.
ЕСПетр ПорошенкоАзовское мореновости Украиныновости экономики
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2018-11-19 23:35 :56