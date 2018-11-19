Полиция назвала сумму похищенных у инкассаторов денег

В банковских кассетах, которые злоумышленники похитили у инкассаторов в Ирпене, было 3 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Точная сумма денег стала известна во время подсчета банкнот сотрудниками полиции и банка после изъятия кассет из автомобиля злоумышленника.

«Сейчас полиция продолжает устанавливать местонахождение и принимает меры по задержанию других причастных к ограблению фигурантов», – говорится в сообщении.

Напомним, утром 17 ноября в Ирпене двое неизвестных ограбили машину инкассаторов, похитив 1,8 миллиона гривень: воры забрали из инкассаторского автомобиля банкоматные кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе.

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