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понедельник, 19 ноября, 2018, 13:56 События
Полиция назвала сумму похищенных у инкассаторов денег

В банковских кассетах, которые злоумышленники похитили у инкассаторов в Ирпене, было 3 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Точная сумма денег стала известна во время подсчета банкнот сотрудниками полиции и банка после изъятия кассет из автомобиля злоумышленника.

«Сейчас полиция продолжает устанавливать местонахождение и принимает меры по задержанию других причастных к ограблению фигурантов», – говорится в сообщении.

Напомним, утром 17 ноября в Ирпене двое неизвестных ограбили машину инкассаторов, похитив 1,8 миллиона гривень: воры забрали из инкассаторского автомобиля банкоматные кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе.
Киевская областьограбленияинкассаторыновости Украины
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2018-11-19 15:14 :50