Политолог оценила сильные и слабые стороны потенциальных кандидатов в президенты

В президентской кампании 2019 года будут участвовать несколько категорий кандидатов с совершенно разными устремлениями.

Такое мнение в контексте предвыборной гонки выразила в своем блоге на «site.ua» политолог Олеся Яхно.

«Уже сегодня мы можем выделить 5-6 групп потенциальных кандидатов в президенты, каждая из которых имеет собственные ожидания от ближайших выборов. К тому же, для многих из них победа в президентской гонке не является основной целью», – заявила политолог Олеся Яхно.

Наряду с наиболее вероятными кандидатами на второй тур – Порошенко, Тимошенко, Гриценко и остальная пятерка по социологии, существуют кандидаты-неполитики, которые пока не заявляли о намерениях участвовать в выборах, однако являются довольно рейтинговыми.

«К этой группе я бы причислила Зеленского и Вакарчука, которые пока не высказывали желания начинать политическую карьеру. В этой нише, кстати, также говорят о необходимости объединения, хотя функционально я бы их не сравнивала. Если же говорить о Вакарчука, то на президентских выборах важна его публичная поддержка кого-то из основных кандидатов. А вот роль Зеленского в большей степени зависит от интересов Коломойского», – добавила политолог.

Среди других кандидатов, по мнению эксперта, качественно отличается категория реалистичных политиков с содержательными программами.

«Особенно важным для меня на президентских выборах является группа не фаворитов, а реалистичных политиков, ориентированных не на технологичность, а на содержательность в своей политической деятельности. К ним я отношу, например, Романа Бессмертного и несколько кандидатов от новых партий. В этом смысле для них президентская кампания важна с точки зрения будущих парламентских выборов. Ведь политический ландшафт по результатам 2019-го года будет зависеть не только от президентских, но и от парламентских выборов. А также в целом от того, сколько новых людей зайдет в политику, и при этом не буту являться техническими кандидатам «, – считает эксперт.

Эксперт также указала на то, что не стоит забывать и о других, невлиятельных, однако массовых категориях.

«Стоит также не забывать о технических кандидатах, которых выдвигают влиятельные доноры с прагматическими целями оттягивания голосов и представительства в местных комиссиях. Есть также группы «политически репрессированных», ярким представителем которых является Роман Насиров», – заявила политолог.

По мнению Олеси Яхно, несколько позже украинцы могут стать свидетелями объединений кандидатов и создание новых союзов.

«Реальные объединительные процессы могут быть между первым и вторым туром, когда станут известны два основных претендента на президентский пост», – завершила эксперт.

Как сообщалось, в гражданской сети «ОПОРА» в Тернопольской области отметили, что потенциальные кандидаты в президенты зачастили в регион. Избирательная кампания стартует 31 декабря, впрочем семь потенциальных кандидатов в президенты посетили Тернопольскую область с начала осени, и таким образом фактически начали неофициальную кампанию.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.