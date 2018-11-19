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понедельник, 19 ноября, 2018, 23:28 События
Польша предлагает персональные санкции за «выборы» в ОРДЛО

Польша предложила на Совете ЕС по иностранным делам персональные санкции против лиц, задействованных в организации так называемых выборов в оккупированных районах Донбасса.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе глава МИД Польши Яцек Чапутович, – информирует РАР.

«Польша предложила введение определенных санкций – таких как и за оккупацию Крыма, то есть внесение в санкционный список лиц, участвовавших в организации выборов», – заявил Чапутович.

Он добавил, что это вызвало интерес и поддержку стран-членов ЕС.

Чапутович отметил, что Варшава предлагает внести в санкционный список больше пяти человек, как уже было предложено другими странами.

«Польша предлагает внести дополнительные фамилии к этому списку», – констатировал глава польской дипломатии.

Польский министр отметил, что больше всего к дисукусии о санкциях привлекаются участники «нормандского формата» Германия и Франция.

Как сообщалось, в понедельник главы МИД стран ЕС по инициативе Польши обсудили ситуацию в Украине, в частности в Азовском море с блокированием Россией украинских портов.
ПольшадонбасссанкцииОРДЛОновости Украины
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2018-11-19 23:36 :22