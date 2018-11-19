Омелян анонсировал появление 58 обновленных межобластных автобусных маршрутов

Министерство инфраструктуры Украины объявило первый конкурс на 58 межобластных автобусных маршрутов.

Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Владимир Омелян.

«Мы проведем первый конкурс на 58 маршрутов по новым, прозрачным правилам и по заявительному принципу», – написал он.

«Не несколько тысяч долларов чиновнику, не маршруты и автобусные компании чиновника, которые выигрывают со старыми автобусами или вообще без их наличия у компаний, которые давно на рынке и вложили не один миллион гривень в парк, а: заполнил документы, отвечаешь всем требованиям – получил маршрут», – пояснил министр.

По его словам, это станет ощутимым шагом навстречу бизнесу.

Он выразил надежду, что бизнес тоже ответственно подойдет к нуждам своих пассажиров в комфорте и безопасности.

«Чтобы никто не забыл, требования по классности части маршрутов мы определили Евро-2 и выше, и только сидячие места пассажиром вместимостью не менее 18 мест», – рассказал Омелян.

Министр инфраструктуры добавил, что на длинных маршрутах Евро-3 и выше пассажировместимость должна быть не менее 30 мест (большие автобусы типа неоплан).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.