Оккупанты на Донбассе применяют 120-мм минометы и артиллерию, – штаб

Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, враг 5 раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, в том числе и артиллерию.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутовое», – говорится в сообщении.

Кроме того, на опорные пункты наших войск вблизи Новотошковского и Светлодарска противник совершал огневой налет из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районах Майского и Желобка оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра и артиллерии калибра 122 мм.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

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