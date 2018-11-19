Нетаньяху стал министром обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны.

Об этом сообщает ТАСС.

«Впервые я вступаю на пост министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности», – сказал он в своем телеобращении.

Нетаньяху объяснил, что из-за ситуации в области безопасности страны не стоит проводить досрочные выборы и «разваливать правительство». Он также выразил надежду, что коалиционные партнеры «проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства».

Предыдущий министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своем уходе в отставку 14 ноября. Таким образом он выразил протест против прекращения боевых действий в отношении палестинских боевиков в секторе Газа. Либерман также призвал как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы.

Конфликт на границе сектора Газа обострился в марте 2018 года, когда мирный протест, приуроченный дню Накбы – выхода с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, – перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты опирались в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. 12 ноября израильские ВВС 12 ноября начали удары по сектору Газа в ответ на ракетные удары.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

Как сообщалось ранее, Израиль атаковал сектор Газа – шестеро погибших, в том числе двое командиров «Хамас»

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