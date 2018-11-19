Немец Александр Зверев выиграл Итоговый теннисный турнир ATP-2018

Пятая «ракетка» мира Александр Зверев из Германии одержал победу над лидером мировой классификации сербом Новаком Джоковичем в финальном матче Итогового турнира-2018 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который завершился в Лондоне (Великобритания).

Финальная встреча длилась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Зверева, который впервые выиграл неофициальный чемпионат мира, сообщает Укринформ.

Для Джоковича это был седьмой финал, в котором Новак потерпел второе поражение. По количеству завоеванных титулов серб не смог сравняться со швейцарцем Роджером Федерером, который выиграл шесть финалов Итоговых турниров ATP из десяти.

Напомним, в Итоговом турнире ATP-2018 с общим призовым фондом $8 млн принимали участие восемь сильнейших теннисистов мира.

Из-за травм не смогли принять участие испанец Рафаэль Надаль (2) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (4), которых заменили соответственно японец Кей Нисикори (9) и американец Джон Изнер (10).

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