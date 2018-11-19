Не хочу иметь никаких деловых отношений с Фуксом, – Грановский

Я не имею никаких деловых отношений с господином Фуксом. Это невозможно! Я могу заверить, что и не буду иметь. Я этого не хочу.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK рассказал народный депутат Украины от БПП Александр Грановский.

Отвечая на вопрос ведущей об отношениях с российско-украинским бизнесменом Павлом Фуксом, Александр Грановский отметил, что с господином Фуксом его ничего не связывает.

«Я не имею с ним никаких деловых отношений. Это невозможно! Я могу заверить, что и не буду иметь. Я этого не хочу», – подчеркнул Александр Грановский.

В то же время он добавил, что лично знаком с Павлом Фуксом, но как бизнес-партнера он его не рассматривает, поскольку сам сейчас «не в бизнесе».

«Я не чувствую, что господин Фукс – это тот человек, с которым мне было бы комфортно и приятно иметь такие отношения. Я не думаю, что господин Фукс имеет такое огромное влияние и дает «зеленый свет» на создание и функционирование каких-то сложных процессов в Харькове», – подчеркнул Грановский.

По его словам, «в Харькове не все так просто».

«Очень уважаемые люди уже соревновались на округе, где я собираюсь баллотироваться. Но ни господин Фукс, ни господин Кернес не в состоянии мне помочь. Никто. Исключительно я. А причина в том, что использовать какое-то влияние или админресурс там невозможно. Именно поэтому я там», – рассказал Александр Грановский.

Как известно, Генеральная прокуратура Украины хочет допросить российско-украинского бизнесмена Павла Фукса в деле о спецконфискации $1,5 млрд Януковича.

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