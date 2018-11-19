Нардеп Залищук анонсировала создание новой политической платформы для реформаторов

В Украине готовят новую платформу, которая будет направлена на объединение реформаторов.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины Светлана Залищук.

Депутат рассказала, что совместно с коллегами-парламентариями, в частности Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко, а также представителями общественного сектора и бизнеса готовят платформу, которая должна объединить прогрессивную часть общества накануне выборов.

Светлана Залищук отметила, что ее и других активистов после Революции Достоинства пригласили в «старые» политические сил. Она призналась, что сейчас жалеет о том, что тогда им не хватило сил, опыта, знаний, ресурсов для того, чтобы создать новый политический институт и баллотироваться самостоятельно. По ее словам, сейчас более 50 процентов украинцев не поддерживают никаких политиков и партий, то есть сейчас есть запрос на новые лица.

«Я считаю, что это ответственность нашего поколения – сформировать такое предложение. Поэтому наши усилия будут направлены на объединение реформистов», – отметила Светлана Залищук.

Депутат добавила, что сейчас в команде Демальянса есть разное видение, как должны сработать демократические силы. Она напомнила, что ДемАльянс поддержал в качестве единого кандидата на президентские выборы лидера «Самопомощи» Андрея Садового. Светлана Залищук отметила, что единым кандидатом может быть и Андрей Садовый, и Анатолий Гриценко, и Святослав Вакарчук, если последний примет участие в избирательной кампании.

«Считаю, что среди этих трех кандидатов должен определиться один единственный с наивысшей способностью выиграть следующие выборы. И мы, как новое поколение и общество... должны объединиться и подтолкнуть этих кандидатов, чтобы они, в частности, поддержали друг друга», – отметила Светлана Залищук.

Как сообщали ранее, нардеп Светлана Залищук рассказала, когда выйдет из фракции БПП.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.