На Киевщине в течение выходных от переохлаждения погибли шесть человек

В Киевской области в течение выходных в результате переохлаждения погибли шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.

По данным медиков, большинство летальных случаев случается из-за злоупотребления спиртными напитками, поскольку алкоголь приводит к быстрой потере тепла.

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