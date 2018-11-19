понедельник, 19 ноября, 2018, 21:30 Киев
На Киевщине в течение выходных от переохлаждения погибли шесть человек
В Киевской области в течение выходных в результате переохлаждения погибли шесть человек.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Отмечается, четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.
По данным медиков, большинство летальных случаев случается из-за злоупотребления спиртными напитками, поскольку алкоголь приводит к быстрой потере тепла.
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