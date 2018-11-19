live
Aнонси
Олександр Грановський, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко» 19.11.2018 о 20:00
Олександр Грановський, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко» 19.11.2018 о 20:00
19 ноября, понедельник
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
20 ноября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
20 ноября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 19 ноября, 2018, 17:45 Львов
На кольцевой дороге возле Винников построили новый съезд

На кольцевой дороге возле г. Винники вблизи Львова обустроили съезд с дороги М-06 Киев-Чоп М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская.

Завершенную дорогу осмотрели чиновники совместно с журналистами 19 ноября.

Как отмечают в Службе автомобильных дорог во Львовской области, такой съезд чрезвычайно важен для дорожной инфраструктуры, поскольку этот участок автомобильной дороги считался местом концентрации ДТП. Строительство этого объекта обеспечит движение транспортных средств по направлениям Тернополь – Чоп и Киев – Тернополь, благодаря ей улучшится видимость для водителей. Общая длина участка – 450 м.

Кроме строительства автомобильной дороги, предусматривается освещение и организация дорожного движения ради безопасности и комфорта участников дорожного движения на всей транспортной развязке.
дорогиЛьвовновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-19 19:41 :50