понедельник, 19 ноября, 2018, 8:14 События
На Донбассе ликвидировали очередного российского наемника
На Донбассе погиб 27-летний террорист Дмитрий Сидоренко. О потерях в рядах гибридной армии РФ на Донбассе стало известно недавно.
Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Погиб 27-летний террорист Дмитрий Сидоренко. Наемник был активным участником войны, в частности, штурмовал Донецкий аэропорт, – говорится в сообщении.
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