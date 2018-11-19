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понедельник, 19 ноября, 2018, 14:03 Общество
На аукционе в США за рекордную сумму продали личные вещи Мэрилин Монро

На аукционе в Лос-Анджелесе за рекордные 250 тысяч долларов продали статуэтку премии «Золотой глобус», которую в 1962 году получила актриса Мэрилин Монро.

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на пресс-службу julien's Auctions.

На аукционе продали черный автомобиль актрисы Ford Thunderbird 1956 года выпуска с откидным верхом. Приобрели машину за 490 тысяч долларов. Считается, что это был рождественский подарок для делового партнера и фотографа исполнительницы Милтона Грина.

С молотка ушли водительские права Монро, за них отдали 10 тысяч долларов, а также серьги из горного хрусталя – более 10 тысяч долларов.

Высокий спрос был на маленькую черную блузку из сатина, в которой Монро выступила на пресс-конференции в аэропорту Лос-Анджелеса в 1956 году. За одежду отдали 43 тысячи долларов.

За 32 тысяч долларов продали экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке и с автографом владельца издания Хью Хефнера.

Кто такая Мэрилин Монро?

Секс-символ, актриса, певица, модель – женщина, из-за которой теряли голову все мужчины и за которой были готовы бежать на край света президенты. Она – легенда американского кино, прожившая очень короткую, но крайне насыщенную событиями жизнь. Умерла Монро в возрасте 36 лет.
СШАновости УкраиныМэрилин Монро
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