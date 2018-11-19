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понедельник, 19 ноября, 2018, 23:57 Политика
Минэкологии объявило конкурс для популяризации охраны водоемов

Министерство экологии и природных ресурсов объявило ежегодный Всеукраинский конкурс «К чистым источникам».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

«К участию в Конкурсе приглашаются все неравнодушные к деятельности, направленной на охрану и улучшение состояния источников, рек и водоемов Украины», – говорится в сообщении.

Целью конкурса является расширение практической природоохранной деятельности в обществе, направленной на охрану и улучшение состояния источников, рек и водоемов Украины, рациональное использование водных ресурсов, повышение экологической и правовой осведомленности граждан относительно охраны водных ресурсов путем привлечения широких слоев населения к практической природоохранной работе, развития гражданских экологических инициатив.

Участниками конкурса могут быть местные государственные администрации, сельские, поселковые и городские советы, коллективные и индивидуальные земле – и водопользователи, учреждения, предприятия всех форм собственности, общеобразовательные, профессионально-технические, внешкольные и высшие учебные заведения, средства массовой информации, общественные организации, отдельные граждане, которые направят в конкурсную комиссию надлежащим образом оформленные материалы с итогами своей деятельности в сфере охраны и оздоровления водных объектов Украины.

Ежегодный Всеукраинский конкурс «К чистым источникам», был начат в 2001 году согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 24.01.2001 № 51 «О ежегодном Всеукраинском конкурсе «К чистым источникам».

Победители будут награждены грамотами и призами.
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