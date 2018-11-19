Лесные пожары в Калифорнии: погибло уже по меньшей мере 80 человек

В результате лесных пожаров в американском штате Калифорния в этом месяце погибло уже по меньшей мере 80 человек.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на CNN.

Более 9700 домов разрушены в результате стихийного бедствия.

По словам пожарных штата, пламя не будет взято под контроль, вероятно, до 30 ноября.

Отметим, нынешние пожары, бушующие с 8 ноября, вызвали наибольшее количество жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию до сих пор не удается: власти штата считают, что на тушение огня может потребоваться три недели.

Ранее сообщалось, что число пропавших без вести превысило 1200.

12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия.

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