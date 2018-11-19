Корчилава: Грузия начинала реформу войска с обучения солдат иностранным языкам

В свое время Грузия прошла реформирование своей армии. Прежде всего, военного учили иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому. Делали это для того, чтобы обмен знаниями с коллегами из НАТО происходил качественно.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил пресс-атташе посольства Грузии в Украине в 2005-2010 гг. Бачо Корчилава.

«Любые крупные изменения страны происходят в результате консенсуса. Так, например, конституция США написана из-за компромисса между различными нациями. Швейцарская конституция тоже очень сложная. Их власть не может изменить цену налогов без предварительного референдума», – говорит эксперт.

Кроме того, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава убежден, что Украина пока не готова вступить в НАТО. И на это есть много причин.

«Для того, чтобы вступить в НАТО, конечно, нужно соответствовать стандартам, уставам, правилам. Однако, есть еще такая вещь, как совместимость войск», – подчеркивает бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине.

Наблюдая за началом реформирования грузинской армии, Бачо Корчилава поделился собственными и рассказал, что по его мнению – правильно.

«Я видел начало реформирования грузинского войска. Знаете какой был первый этап? Мы обучали молодых офицеров английского, немецкого, французского языков. Потому что никто вас не будет учить другой язык! Уверяю, впоследствии эти офицеры становились совсем другими людьми», – отмечает эксперт.

Согласно этой системы, профессионально подготовленные грузинские офицеры дальше обучали своих младших коллег, объясняет Бачо Корчилава. Таким способом работал определенный конвейер.

«Искренне говоря, я считаю, что изменения в украинской Конституции нужно принимать. Вместе с тем, необходимо осознавать, что это – не волшебная таблетка, которая заведет за руку государство в НАТО. К тому же, не будем забывать, что и любые международные нормативные акты выше, чем украинское законодательство, даже Конституция», – обращает внимание пресс-атташе посольства Грузии в Украине.

Бачо Корчилава приводит еще один аргумент относительно того, почему Украине слишком рано быть в составе НАТО.

«Если завтра начнется большая военная операция НАТО, то нынешнее командование, я убежден, не сможет даже приказ отдать. Стандарты разные, значки на карте отличаются. В общем мелких деталей очень много», – говорит эксперт.

Напомним, главная реформа в армии Грузии была кадровой – тогда уволили всех генералов, которые были до 2004 года. Их должности заняли новые офицеры, которые заканчивали европейские вузы.

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