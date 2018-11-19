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понедельник, 19 ноября, 2018, 17:52 Мир
Конец фото с гладиаторами и купанию в фонтанах: В Риме ввели новые штрафы

В Риме ввели ряд правил поведения на улице, за нарушение которых полиция итальянской столицы может штрафовать на сотни евро.

Так, власти города запретили купаться в фонтанах, набирать или выливать из них воду, забираться на них. Однако бросать монетки разрешается.

Аниматоров, переодевающихся в костюмы гладиаторов или центурионов и за деньги фотографируются с туристами, могут оштрафовать на 400 евро, сообщает The Local, пишет Громадське.

Кроме того, в городе запретили пить на публике или покупать алкоголь с 10 вечера до 7 утра. А заведения будут штрафовать, если они будут продавать спиртное после 2:00 ночи. За это можно получить штраф до 280 евро.

Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что новые ограничения помогут итальянской столицы стать «более привлекательной, безопасной и приветливой». В 2017 году эти ограничения были временными, однако теперь их ввели на постоянной основе.
ИталияштрафыРимфонтаныновости мира
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